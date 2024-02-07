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Минобороны: над Белгородской областью снова сбиты снаряды RM-70 Vampire

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Силы ПВО России уничтожили в небе над Белгородской областью ещё пять реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, сообщает Министерство обороны.
Минобороны: над Белгородской областью снова сбиты снаряды RM-70 Vampire
  • РИА Новости

«Около 19:50 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», — говорится в заявлении.

О том, что над Белгородом и Белгородским районом сбито ещё пять воздушных целей на подлёте к городу, ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Перед этим в регионе уже было сбито семь реактивных снарядов. В результате первого обстрела два человека получили травмы.

7 февраля в Белгороде проводится акция в память о жертвах массированного обстрела ВСУ, в результате которого 30 декабря погибли мирные граждане.

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