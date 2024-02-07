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Гладков: в Белгороде два человека получили травмы из-за обстрела ВСУ

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Два человека получили травмы в результате попытки ВСУ обстрелять Белгород: у одного баротравма, второго везут в больницу с осколочным ранением и контузией, также в городе повреждены 15 автомобилей, а в двух многоквартирных домах выбиты окна.
Гладков: в Белгороде два человека получили травмы из-за обстрела ВСУ
  • РИА Новости

Как напомнил губернатор Вячеслав Гладков, над Белгородом и Белгородским районом днём было сбито семь воздушных целей.

«Также есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий», — сказал глава области.

В Белгородском районе повреждения получили два частных дома и одно предприятие.

Как сообщило Министерство обороны, семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire были уничтожены над Белгородской областью.

7 февраля в городе проводится акция в память о жертвах массированного обстрела ВСУ, в результате которого 30 декабря погибли мирные граждане.

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