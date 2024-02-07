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В Белгороде проходят акции в память о погибших при ударе ВСУ 30 декабря

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В Белгороде спустя 40 дней после массированного обстрела ВСУ, в результате которого погибли мирные граждане, прошла акция в память о жертвах удара. Как напомнил губернатор Вячеслав Гладков, самому маленькому погибшему был один год — он погиб вместе со своими родителями.
В Белгороде проходят акции в память о погибших при ударе ВСУ 30 декабря
  • РИА Новости

«По православной традиции в сороковой день мы вспоминаем погибших: малышей, родных, друзей и коллег, наших земляков, тех, кто в эти декабрьские дни оказался в Белгороде по делам», — сообщил глава региона.

В храмах 7 февраля идут заупокойные службы по погибшим, рассказал он.

«Мы продолжим держать связь со всеми пострадавшими жителями и сделаем всё возможное, чтобы они быстрее вернулись к привычной жизни. Скорейшего выздоровления», — добавил Гладков.

30 декабря ВСУ атаковали мирное население Белгорода двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.  Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям.

В результате удара погибли 25 человек. Президент Владимир Путин назвал атаку ВСУ терактом.

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