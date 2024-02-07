В Белгороде проходят акции в память о погибших при ударе ВСУ 30 декабря
- РИА Новости
«По православной традиции в сороковой день мы вспоминаем погибших: малышей, родных, друзей и коллег, наших земляков, тех, кто в эти декабрьские дни оказался в Белгороде по делам», — сообщил глава региона.
В храмах 7 февраля идут заупокойные службы по погибшим, рассказал он.
«Мы продолжим держать связь со всеми пострадавшими жителями и сделаем всё возможное, чтобы они быстрее вернулись к привычной жизни. Скорейшего выздоровления», — добавил Гладков.
30 декабря ВСУ атаковали мирное население Белгорода двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям.
В результате удара погибли 25 человек. Президент Владимир Путин назвал атаку ВСУ терактом.