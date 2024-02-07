На подлёте к Белгороду сбито ещё пять воздушных целей
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Также выбиты окна и посечены фасады в двух частных домовладениях и повреждена хозпостройка в третьем частном домовладении. В Белгородском районе пробита кровля в двух частных домовладениях и посечено три автомобиля», написал он в Telegram.
Все оперативные службы работают на месте, добавил губернатор.
Днём в регионе на подлёте к городу уже было сбито семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire чешского производства. В результате первого обстрела два человека получили травмы.
7 февраля в Белгороде проводится акция в память о жертвах массированного обстрела ВСУ, в результате которого 30 декабря погибли мирные граждане.