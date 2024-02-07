На подлёте к Белгороду сбито ещё пять воздушных целей

Над Белгородом и Белгородским районом сбито ещё пять воздушных целей на подлёте к городу, в Белгороде повреждено остекление в нескольких квартирах. По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Также выбиты окна и посечены фасады в двух частных домовладениях и повреждена хозпостройка в третьем частном домовладении. В Белгородском районе пробита кровля в двух частных домовладениях и посечено три автомобиля», написал он в Telegram.

Все оперативные службы работают на месте, добавил губернатор.

Днём в регионе на подлёте к городу уже было сбито семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire чешского производства. В результате первого обстрела два человека получили травмы.

7 февраля в Белгороде проводится акция в память о жертвах массированного обстрела ВСУ, в результате которого 30 декабря погибли мирные граждане.