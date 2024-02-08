В Ржевке Белгородской области пять человек ранены из-за обстрела ВСУ
- РИА Новости
«У мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей, бригада скорой помощи его доставляет в Шебекинскую центральную районную больницу. Ещё у четверых пострадавших — двух мужчин и двух женщин — осколочные ранения нижних конечностей», — написал он в Telegram.
Перед этим ВС Украины атаковали автобус с помощью дрона-камикадзе в Новой Таволжанке, мужчина получил ранения.
За 7 февраля в регионе было сбито 12 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire чешского производства. В Белгороде в этот день проводилась акция в память о жертвах массированного обстрела ВСУ, в результате которого 30 декабря погибли мирные граждане.