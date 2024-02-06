Депутат Рады заявил, что вместе с Залужным хотят уволить его заместителей

Вместе с главкомом ВСУ Валерием Залужным планируется увольнение всех его заместителей, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*.

«Вместе с Залужным планируют увольнять всех его заместителей: Мойсюка, Балана, Забродского», — сообщил он в Telegram.

Владимир Зеленский ранее подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ. «Украинская правда» со ссылкой на источники пишет, что, помимо смены Залужного, Зеленский рассматривает и увольнение начальника украинского Генштаба Сергея Шапталы.

Как писала газета Le Temps со ссылкой на источник, чиновники Пентагона настаивают на увольнении Залужного. По оценкам главы ДНР Дениса Пушилина, в случае отставки главкома ВСУ существенных изменений на фронте не произойдёт.

Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко утверждает, что главком ВСУ Валерий Залужный согласился отправиться в Британию в качестве украинского посла.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.