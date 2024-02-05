Пушилин: в случае отставки Залужного существенных изменений на фронте не будет
При этом, по его словам, в республике рассчитывают на мощь российской армии, а не на ухудшение ситуации на Украине.
«Мы рассчитываем на мощь нашей армии, на мощь наших военнослужащих и в целом руководства нашей страны, которое принимает все соответствующие решения», — цитирует Пушилина РИА Новости.
Ранее Пушилин заявил, что скорее всего, у Владимира Зеленского хватит ресурса отодвинуть главкома ВСУ.
Также Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного.