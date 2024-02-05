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Пушилин: в случае отставки Залужного существенных изменений на фронте не будет

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Глава ДНР Денис Пушилин выразил мнение, что в случае отставки главкома ВСУ Валерия Залужного существенных изменений на фронте не произойдёт.

При этом, по его словам, в республике рассчитывают на мощь российской армии, а не на ухудшение ситуации на Украине.

«Мы рассчитываем на мощь нашей армии, на мощь наших военнослужащих и в целом руководства нашей страны, которое принимает все соответствующие решения», — цитирует Пушилина РИА Новости.

Ранее Пушилин заявил, что скорее всего, у Владимира Зеленского хватит ресурса отодвинуть главкома ВСУ.

Также Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного.

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