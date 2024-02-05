Пушилин: скорее всего, у Зеленского хватит ресурса отодвинуть главкома ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на Украине сложилось противостояние между политическим и военным руководством, и, скорее всего, Владимиру Зеленскому удастся «отодвинуть» главкома ВСУ Валерия Залужного.

При этом, по словам Пушилина, возможность управлять внутренними процессами на Украине в интересах её жителей уже потеряна.

«Пиар-акции являются более доминирующими, нежели реально важные моменты для людей — жителей оставшейся части Украины», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Зеленский подтвердил, что размышляет о замене Залужного.

Также сообщалось, что в мае Зеленский лишится части полномочий из-за того, что станет исполняющим обязанности президента.