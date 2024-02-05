Пушилин: скорее всего, у Зеленского хватит ресурса отодвинуть главкома ВСУ
При этом, по словам Пушилина, возможность управлять внутренними процессами на Украине в интересах её жителей уже потеряна.
«Пиар-акции являются более доминирующими, нежели реально важные моменты для людей — жителей оставшейся части Украины», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Зеленский подтвердил, что размышляет о замене Залужного.
Также сообщалось, что в мае Зеленский лишится части полномочий из-за того, что станет исполняющим обязанности президента.