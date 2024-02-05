Экс-замминистра Тука: в мае Зеленский по закону лишится части полномочий
Об этом в интервью телеканалу «Прямой» заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука.
В качестве примера полномочий, которых лишится Зеленский, Тука привёл кадровые назначения в правительстве и силовых ведомствах.
Ранее Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного.
Также он заявил, что считает необходимым кадровое обновление управленческого аппарата Украины.