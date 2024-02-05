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Депутат Рады Шевченко: Залужный согласился стать послом в Британии

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Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко утверждает, что главком ВСУ Валерий Залужный согласился отправиться в Британию в качестве украинского посла.
Депутат Рады Шевченко: Залужный согласился стать послом в Британии
  • Gettyimages.ru

«По моей информации, Залужный согласился на должность посла в Великобритании. Скорее всего, он туда и поедет», — сказал депутат в эфире программы «Карасев LIVE».

Шевченко добавил, что на Украине такую должность можно считать «политической пенсией» — «назад уже никто не возвращался».

Владимир Зеленский ранее подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ. «Украинская правда» со ссылкой на источники пишет, что, помимо смены Залужного, Зеленский рассматривает и увольнение начальника украинского Генштаба Сергея Шапталы.

Как писала газета Le Temps со ссылкой на источник, чиновники Пентагона настаивают на увольнении Залужного. По оценкам главы ДНР Дениса Пушилина, в случае отставки главкома ВСУ существенных изменений на фронте не произойдёт.

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