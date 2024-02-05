В Швейцарии призвали уважать международное право на фоне удара по Лисичанску
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Об этом пишет РИА Новости.
«Швейцария призывает все стороны уважать международное право, в частности международное гуманитарное право», — сказал он.
Эльчингер уточнил, что Берн использует любую возможность на двустороннем и многостороннем уровнях, чтобы повторить это послание.
При этом он не упомянул Украину в своём комментарии.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по Лисичанску в Луганской Народной Республике.
ВСУ ударили по Лисичанску вечером 3 февраля. В результате обстрела погибли 28 человек, в том числе ребёнок.