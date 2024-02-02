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Песков: вопрос выдачи тел украинских пленных с Ил-76 — в руках следствия

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Вопрос возвращения тел украинских военнопленных, погибших в результате удара ВСУ по российскому Ил-76, сейчас в руках следственных органов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: вопрос выдачи тел украинских пленных с Ил-76 — в руках следствия
  • РИА Новости

«Сейчас этот вопрос целиком и полностью в руках следственных органов», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, рассмотрит ли Россия вопрос о выдаче тел в случае поступления такого запроса.

Песков напомнил, что идёт следствие и в ходе следствия «все режимы определяют только следственные органы».

В украинском ГУР Минобороны ранее заявили, что Украина просит Россию передать ей тела украинских военнопленных, погибших в результате удара ВСУ по российскому Ил-76 в Белгородской области. В Кремле после этого сообщили, что обращений в администрацию президента со стороны Киева не поступало.

Следственный комитет выяснил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого нанесли удар, находилось в селе Липцы Харьковской области. Во время расследования стало известно, что самолёт был сбит американской системой Patriot. Останки погибших уже идентифицированы, на месте крушения нашли более 670 фрагментов тел, также изъяты частично сохранившиеся личные документы. 

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