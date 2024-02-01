CNN: указ Зеленского об увольнении Залужного поступит к концу недели

Указ Владимира Зеленского об увольнении Валерия Залужного с поста главкома ВСУ ожидается к концу недели.

«Залужный все ещё находился на своём посту по состоянию на вечер среды, однако к концу недели ожидается... указ (об увольнении. — RT)», — сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Ранее в NYT заявили, что власти Украины отложили увольнение Залужного в связи с утечкой информации.

Также стало известно, что Зеленский предлагал Залужному позицию советника по обороне.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* заявил, что в офисе Зеленского обеспокоены тем, что главком ВСУ Валерий Залужный делал политические, а не военные заявления.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.