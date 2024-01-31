Депутат Рады Гончаренко: Зеленского беспокоят политические заявления Залужного

В офисе Владимира Зеленского обеспокоены тем, что главком ВСУ Валерий Залужный делал политические, а не военные заявления.

«Между ними нет принципиальных разногласий, но офис Зеленского был обеспокоен тем, что Залужный делал политические, а не военные заявления», — заявил в интервью британской газете The Guardian депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*.

Однако он не уточнил, какие именно высказывания беспокоят Зеленского.

Ранее в NYT заявили, что власти Украины отложили увольнение Залужного в связи с утечкой информации.

Также стало известно, что Зеленский предлагал Залужному позицию советника по обороне.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.