NYT: власти Украины отложили увольнение Залужного из-за утечки информации
Об этом пишет The New York Times.
По данным газеты, правительство Владимира Зеленского планировало уволить генерала.
«Но в понедельник вечером, когда просочилась информация, отступило. Теперь они замедляют процесс», — говорится в публикации.
Также в Economist заявили, что начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, как предполагается, в последний момент отказался занимать должность главнокомандующего вооружёнными силами страны.
Ранее в FT отметили, что Зеленский предлагал Залужному позицию советника по обороне.