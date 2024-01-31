NYT: власти Украины отложили увольнение Залужного из-за утечки информации

Власти Украины отложили увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за утечки информации об отставке.

Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, правительство Владимира Зеленского планировало уволить генерала.

«Но в понедельник вечером, когда просочилась информация, отступило. Теперь они замедляют процесс», — говорится в публикации.

Также в Economist заявили, что начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, как предполагается, в последний момент отказался занимать должность главнокомандующего вооружёнными силами страны.

Ранее в FT отметили, что Зеленский предлагал Залужному позицию советника по обороне.