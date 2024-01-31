RT в Telegram
Подпишись

Economist: Буданов мог в последний момент отказаться от должности главкома ВСУ

Короткая ссылка
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, как предполагается, в последний момент отказался занимать должность главнокомандующего вооружёнными силами страны.

Об этом пишет британский журнал The Economist.

Как отметили в издании, Буданов рассматривался как один из основных кандидатов на замену действующего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Также наиболее вероятным претендентом, согласно статье, назывался командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Ранее украинский журналист Роман Цимбалюк* заявил, что Буданов заменит Залужного на посту главкома ВСУ.

Также экс-президент Украины Пётр Порошенко отметил, что чиновники в ЕС шокированы из-за слухов об увольнении Залужного.

* Внесён в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 23.09.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить