Economist: Буданов мог в последний момент отказаться от должности главкома ВСУ

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, как предполагается, в последний момент отказался занимать должность главнокомандующего вооружёнными силами страны.

Об этом пишет британский журнал The Economist.

Как отметили в издании, Буданов рассматривался как один из основных кандидатов на замену действующего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Также наиболее вероятным претендентом, согласно статье, назывался командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Ранее украинский журналист Роман Цимбалюк* заявил, что Буданов заменит Залужного на посту главкома ВСУ.

Также экс-президент Украины Пётр Порошенко отметил, что чиновники в ЕС шокированы из-за слухов об увольнении Залужного.

* Внесён в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 23.09.2022.