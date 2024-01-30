Порошенко: чиновники в ЕС шокированы из-за слухов об увольнении Залужного

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что европейские партнёры шокированы из-за слухов об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Я в Брюсселе. У наших партнёров шок от самих слухов», — сказал Порошенко.

По его словам, лучшее, что ещё может сделать Украина, это «немедленно опровергнуть» эти слухи.

Ранее украинский журналист Роман Цимбалюк* заявил, что Владимир Зеленский назначил на должность главкома ВСУ Кирилла Буданова, который возглавляет ГУР МО Украины.

Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что тот не увольнял Залужного.

* Внесён в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 23.09.2022.