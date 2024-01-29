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Украинский журналист Цимбалюк: Буданов заменит Залужного на посту главкома ВСУ

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Украинский журналист Роман Цимбалюк* утверждает, что Владимир Зеленский назначил на должность главкома ВСУ Кирилла Буданова, который возглавляет ГУР МО Украины. Он не приводит официальных подтверждений этой информации.
Украинский журналист Цимбалюк: Буданов заменит Залужного на посту главкома ВСУ
  • AFP
  • © Victor Pinchuk Foundation

«У нас новый главнокомандующий», — сообщил Цимбалюк в своих соцсетях.

Бывший депутат Верховной рады Борислав Берёза ранее заявил, что главком ВСУ снят с должности. Официальных подтверждений он не привёл. Такую же информацию привёл украинский депутат Алексей Гончаренко**: он утверждает, что Залужному объявили об отставке, но указа о его увольнении пока нет.

На фоне слухов об отставке Залужного украинское Министерство обороны опубликовало заявление со словами «Нет, это неправда». Ведомство не привело подробностей.

* Внесён в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 23.09.2022.

** Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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