Украинский журналист Цимбалюк: Буданов заменит Залужного на посту главкома ВСУ
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«У нас новый главнокомандующий», — сообщил Цимбалюк в своих соцсетях.
Бывший депутат Верховной рады Борислав Берёза ранее заявил, что главком ВСУ снят с должности. Официальных подтверждений он не привёл. Такую же информацию привёл украинский депутат Алексей Гончаренко**: он утверждает, что Залужному объявили об отставке, но указа о его увольнении пока нет.
На фоне слухов об отставке Залужного украинское Министерство обороны опубликовало заявление со словами «Нет, это неправда». Ведомство не привело подробностей.
* Внесён в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 23.09.2022.
** Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.