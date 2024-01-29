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МО Украины опубликовало сообщение «Это неправда» после слухов об уходе Залужного

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Украинское Министерство обороны на фоне сообщений о снятии главкома ВСУ Валерия Залужного с должности опубликовало заявление со словами «Нет, это неправда».
МО Украины опубликовало сообщение «Это неправда» после слухов об уходе Залужного
  • globallookpress.com
  • © Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency

Ведомство не уточняет, что именно подразумевает, однако сообщение появилось после того, как отдельные украинские журналисты и депутаты заявили об увольнении Залужного.

«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — говорится в сообщении.

Бывший депутат Верховной рады Борислав Берёза ранее заявил, что главком ВСУ снят с должности. Официальных подтверждений он не привёл. Такую же информацию привёл украинский депутат Алексей Гончаренко*: он утверждает, что Залужному объявили об отставке, но указа о его увольнении пока нет.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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