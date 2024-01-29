МО Украины опубликовало сообщение «Это неправда» после слухов об уходе Залужного
- globallookpress.com
- © Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency
Ведомство не уточняет, что именно подразумевает, однако сообщение появилось после того, как отдельные украинские журналисты и депутаты заявили об увольнении Залужного.
«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — говорится в сообщении.
Бывший депутат Верховной рады Борислав Берёза ранее заявил, что главком ВСУ снят с должности. Официальных подтверждений он не привёл. Такую же информацию привёл украинский депутат Алексей Гончаренко*: он утверждает, что Залужному объявили об отставке, но указа о его увольнении пока нет.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.