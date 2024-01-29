Пресс-секретарь президента Украины: Зеленский не увольнял Залужного
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- © Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency
Об этом заявил «Украинской правде» пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
«Точно нет. Президент не увольнял главкома», — отметил он.
Бывший депутат Верховной рады Борислав Берёза ранее заявил, что главком ВСУ снят с должности. Официальных подтверждений он не привёл. Такую же информацию привёл украинский депутат Алексей Гончаренко*: он утверждает, что Залужному объявили об отставке, но указа о его увольнении пока нет.
На фоне слухов об отставке Залужного украинское Министерство обороны опубликовало заявление со словами «Нет, это неправда». Ведомство не привело подробностей.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.