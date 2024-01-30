RT в Telegram
Подпишись

FT: Зеленский предлагал Залужному позицию советника по обороне

Короткая ссылка
Владимир Зеленский в ходе встречи с главкомом ВСУ Валерием Залужным 29 января предлагал ему занять позицию советника украинских властей по обороне после его отставки. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
FT: Зеленский предлагал Залужному позицию советника по обороне
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что Зеленский и Залужный провели личную встречу накануне вечером, чтобы обсудить будущее главкома украинской армии.

Во время этой встречи Зеленский сообщил Залужному, что скоро отправит его в отставку, а также предложил ему занять пост советника правительства.

В статье говорится, что генерал не принял это предложение.

Также утверждается, что в офисе Зеленского уже приняли решение уволить Залужного, под вопросом остаётся дата отставки.

Ранее британский политолог Марк Галеотти со ссылкой на источники заявил, что офис Зеленского планировал военные перестановки, включая отставку Залужного, но передумал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить