FT: Зеленский предлагал Залужному позицию советника по обороне

Владимир Зеленский в ходе встречи с главкомом ВСУ Валерием Залужным 29 января предлагал ему занять позицию советника украинских властей по обороне после его отставки. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что Зеленский и Залужный провели личную встречу накануне вечером, чтобы обсудить будущее главкома украинской армии.

Во время этой встречи Зеленский сообщил Залужному, что скоро отправит его в отставку, а также предложил ему занять пост советника правительства.

В статье говорится, что генерал не принял это предложение.

Также утверждается, что в офисе Зеленского уже приняли решение уволить Залужного, под вопросом остаётся дата отставки.

Ранее британский политолог Марк Галеотти со ссылкой на источники заявил, что офис Зеленского планировал военные перестановки, включая отставку Залужного, но передумал.