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Spectator: офис Зеленского планировал отставку Залужного, но передумал

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Офис Владимира Зеленского планировал военные перестановки, включая отставку Валерия Залужного с должности главкома ВСУ, но передумал, пишет британский политолог Марк Галеотти со ссылкой на источники.
Spectator: офис Зеленского планировал отставку Залужного, но передумал
  • globallookpress.com
  • © Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency

Статью Галеотти опубликовало издание The Spectator.

По его словам, вечером 30 января высокопоставленный европейский дипломат, который специализируется на вопросах, связанных с Украиной, написал ему «в ужасе и недоумении», что посольство его страны в Киеве получило данные о военных перестановках.

«Сегодня утром ему сообщили, что Банковая (офис Зеленского. — RT) «похоже, пришла в себя», — заявил Галеотти.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» писало, что Зеленский предложил Залужному покинуть пост, при этом другой значимой должности ему не предлагалось.

Накануне бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза заявил, что Залужный снят с должности. 

Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что тот не увольнял Залужного.

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