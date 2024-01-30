«Зеркало недели»: Зеленский не предлагал Залужному занять иной значимый пост
Об этом пишет «Зеркало недели».
«Да, такое предложение было. Со своей стороны Залужный ответил, что это право верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать», — передаёт издание.
Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза заявил, что Залужный снят с должности.
Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что тот не увольнял Залужного.
Также советник главы ДНР Ян Гагин выразил предположение, что в случае отставки Залужного на Украине может произойти военный переворот.