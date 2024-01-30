«Зеркало недели»: Зеленский не предлагал Залужному занять иной значимый пост

Владимир Зеленский предложил главкому ВСУ Валерию Залужному покинуть пост, при этом не предложил другой значимой должности.

Об этом пишет «Зеркало недели».

«Да, такое предложение было. Со своей стороны Залужный ответил, что это право верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать», — передаёт издание.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза заявил, что Залужный снят с должности.

Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что тот не увольнял Залужного.

Также советник главы ДНР Ян Гагин выразил предположение, что в случае отставки Залужного на Украине может произойти военный переворот.