Гагин: в случае отставки Залужного не исключён военный переворот на Украине

Советник главы ДНР Ян Гагин выразил предположение, что в случае отставки главкома ВСУ Валерия Залужного на Украине может произойти военный переворот.

Кроме того, по его словам, сообщения о возможной отставке Залужного могут говорить о борьбе за власть на Украине.

«Ему доверяла армия, ему доверяли очень многие — это серьёзный полюс силы на Украине, и он в любом случае остаётся им», — передаёт слова Гагина РИА Новости.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза заявил, что Залужный снят с должности главкома ВСУ.

Позже пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что тот не увольнял Залужного.