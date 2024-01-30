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Гагин: в случае отставки Залужного не исключён военный переворот на Украине

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Советник главы ДНР Ян Гагин выразил предположение, что в случае отставки главкома ВСУ Валерия Залужного на Украине может произойти военный переворот.

Кроме того, по его словам, сообщения о возможной отставке Залужного могут говорить о борьбе за власть на Украине.

«Ему доверяла армия, ему доверяли очень многие — это серьёзный полюс силы на Украине, и он в любом случае остаётся им», — передаёт слова Гагина РИА Новости.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза заявил, что Залужный снят с должности главкома ВСУ.

Позже пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что тот не увольнял Залужного.

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