Власти Оренбургской области назвали всех погибших членов экипажа сбитого Ил-76
- RT
Информация об этом появилась в Telegram-канале аппарата губернатора и правительства региона.
«Список погибших членов экипажа Ил-76, который потерпел катастрофу: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирёв, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Ил-76 находились лётчики из Оренбуржья.
Позже губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что командиром сбитого Ил-76 был уроженец Тамбова.
Кроме того, мама помощника командира потерпевшего крушение Ил-76 Наталья Чмирёва рассказала о членах экипажа.