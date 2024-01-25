RT в Telegram
Подпишись

Власти Оренбургской области назвали всех погибших членов экипажа сбитого Ил-76

Короткая ссылка
RT
Власти Оренбургской области опубликовали список всех погибших членов экипажа Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью.
Власти Оренбургской области назвали всех погибших членов экипажа сбитого Ил-76
  • RT

Информация об этом появилась в Telegram-канале аппарата губернатора и правительства региона.

«Список погибших членов экипажа Ил-76, который потерпел катастрофу: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирёв, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Ил-76 находились лётчики из Оренбуржья.

Позже губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что командиром сбитого Ил-76 был уроженец Тамбова.

Кроме того, мама помощника командира потерпевшего крушение Ил-76 Наталья Чмирёва рассказала о членах экипажа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить