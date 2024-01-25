Власти Оренбургской области назвали всех погибших членов экипажа сбитого Ил-76

Власти Оренбургской области опубликовали список всех погибших членов экипажа Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью.

Информация об этом появилась в Telegram-канале аппарата губернатора и правительства региона.

«Список погибших членов экипажа Ил-76, который потерпел катастрофу: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирёв, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Ил-76 находились лётчики из Оренбуржья.

Позже губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что командиром сбитого Ил-76 был уроженец Тамбова.

Кроме того, мама помощника командира потерпевшего крушение Ил-76 Наталья Чмирёва рассказала о членах экипажа.