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Губернатор Егоров: командиром сбитого Ил-76 был уроженец Тамбова

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Командиром Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин.

Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своём Telegram-канале.

«Экипаж совершил подвиг: лётчики увели подбитое воздушное судно от села Яблоново, чтобы не пострадали гражданские», — подчеркнул глава региона.

Егоров выразил соболезнования родным Беззубкина, а также близким всех членов «героического экипажа».

Также губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Ил-76 находились лётчики из Оренбуржья.

Кроме того, сообщалось, что один из погибших членов экипажа сбитого Ил-76 был из династии военных лётчиков.

Также мама помощника командира потерпевшего крушение в Белгородской области самолёта Ил-76 Наталья Чмирёва рассказала RT о членах экипажа.

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