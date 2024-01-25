Губернатор Егоров: командиром сбитого Ил-76 был уроженец Тамбова
Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своём Telegram-канале.
«Экипаж совершил подвиг: лётчики увели подбитое воздушное судно от села Яблоново, чтобы не пострадали гражданские», — подчеркнул глава региона.
Егоров выразил соболезнования родным Беззубкина, а также близким всех членов «героического экипажа».
Также губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Ил-76 находились лётчики из Оренбуржья.
Кроме того, сообщалось, что один из погибших членов экипажа сбитого Ил-76 был из династии военных лётчиков.
Также мама помощника командира потерпевшего крушение в Белгородской области самолёта Ил-76 Наталья Чмирёва рассказала RT о членах экипажа.