В подбитом украинской армией самолёте Ил-76 над Белгородской областью находились лётчики из Оренбуржья, заявил губернатор региона Денис Паслер.

«Сегодня киевский режим совершил очередной теракт, в результате которого погибли наши герои, лётчики, служившие в оренбургском военно-транспортном полку», — сообщил он.

Паслер отметил героизм экипажа самолёта, который увёл опасность от мирных граждан. По словам губернатора региона, они доказали, что человеческая жизнь представляет огромную ценность для российских военных.

«Светлая память Героям! Глубоко соболезную родным и близким погибших. Оренбуржье скорбит», — добавил он.

В Минобороны России ранее заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту потерпевшего крушение Ил-76.