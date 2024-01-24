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Один из погибших членов экипажа сбитого Ил-76 был из династии военных лётчиков

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Помощник командира Владислав Чмирёв, погибший при крушении самолёта Ил-76 в Белгородской области, был из династии военных лётчиков.
Один из погибших членов экипажа сбитого Ил-76 был из династии военных лётчиков
  • RT

Как выяснил RT, Чмирёв в 2023 году окончил военное лётное училище. Сам он — внук полковника и лётчика 1-го класса, отец погибшего — пилот военной авиации.

Командиром подбитого ВСУ самолёта был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин.

Также сообщалось, что в Ил-76 находились лётчики из Оренбуржья.

Ранее об экипаже сбитого Ил-76 высказалась жительница села Яблоново. Она отметила, что пилоты сами погибли, а село спасли.

Они совершили подвиг, отведя самолёт от жилых домов.

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