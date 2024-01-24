Мама помощника командира потерпевшего крушение Ил-76 рассказала о членах экипажа

Мама помощника командира потерпевшего крушение в Белгородской области самолёта Ил-76 Наталья Чмирёва рассказала RT о членах экипажа.

«Они были друг за друга, они все герои», — заявила женщина.

По словам Чмирёвой, коллектив работал слаженно, её сыну Вадиму было комфортно работать в нём.

В Минобороны России ранее заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту потерпевшего крушение Ил-76.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в подбитом украинской армией самолёте Ил-76 над Белгородской областью находились лётчики из Оренбуржья.