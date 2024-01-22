РИА Новости: с начала СВО на Украину прибыли более 300 французских наёмников
«В ходе боевых действий уничтожены около 130 человек, убыли с украинской территории до 170 человек. По состоянию на январь текущего года в зоне СВО находились 50 боевиков из Франции», — сказали агентству.
Иностранные наёмники сейчас входят в состав «Интернационального легиона обороны Украины», отметил источник.
17 января Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками. По имеющимся данным, уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения.
По мнению независимого журналиста Люка Риве, если Запад продолжит отправлять наёмников на Украину, мир рискует подойти к третьей мировой войне. Как считает политико-стратегический аналитик Ксавье Моро, французские наёмники могли состоять во французском Иностранном легионе.
Послу Франции Пьеру Леви, которого 19 января вызвали в МИД России, заявили, что гибель французских наёмников в Харькове лежит на совести Парижа, потворствующего работе во Франции механизмов для отправки на Украину наёмников.
Французские волонтёры из организации SOS Donbass передали РИА Новости данные 13 французских наёмников, находившихся в Харькове во время удара ВС России.