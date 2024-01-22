РИА Новости: с начала СВО на Украину прибыли более 300 французских наёмников

С начала СВО на Украину прибыли более 300 французских наёмников, в январе 2024 года в зоне спецоперации находились 50 боевиков из Франции, сообщил РИА Новости источник. Часть из прибывших французов служила во 2-м парашютно-десантном полку «Иностранного легиона» 11-й воздушно-десантной бригады Сухопутных войск Франции в Кальви на Корсике, отметил собеседник.

«В ходе боевых действий уничтожены около 130 человек, убыли с украинской территории до 170 человек. По состоянию на январь текущего года в зоне СВО находились 50 боевиков из Франции», — сказали агентству.

Иностранные наёмники сейчас входят в состав «Интернационального легиона обороны Украины», отметил источник.

17 января Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками. По имеющимся данным, уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения.

По мнению независимого журналиста Люка Риве, если Запад продолжит отправлять наёмников на Украину, мир рискует подойти к третьей мировой войне. Как считает политико-стратегический аналитик Ксавье Моро, французские наёмники могли состоять во французском Иностранном легионе.

Послу Франции Пьеру Леви, которого 19 января вызвали в МИД России, заявили, что гибель французских наёмников в Харькове лежит на совести Парижа, потворствующего работе во Франции механизмов для отправки на Украину наёмников.

Французские волонтёры из организации SOS Donbass передали РИА Новости данные 13 французских наёмников, находившихся в Харькове во время удара ВС России.