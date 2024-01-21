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NYP: отказ Зеленского от переговоров с Москвой сорвал шансы на финансирование

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Отказ Владимира Зеленского вести переговоры с Россией сорвал шансы Украины на финансирование со стороны западных стран.
NYP: отказ Зеленского от переговоров с Москвой сорвал шансы на финансирование
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета The New York Post.

«Инвесторы знают, что разбомбленные технологические стартапы не принесут никакого дохода от капитала», — говорится в публикации.

Как утверждает автор материала, американские финансисты заинтересованы во вложении средств в Украину, однако готовы к этому только в случае прекращения боевых действий.

При этом, отмечается в статье, в ходе своего визита на форум в Давосе Зеленский усугубил ситуацию, заявив в очередной раз о нежелании вести переговоры с Москвой. 

Ранее российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны двое, как в танго, а Украина и её западные кураторы танцуют брейк-данс.

Также Лавров заявил, что Россия до сих пор не видит сигналов Киева и его «хозяев» о готовности к политическому урегулированию.

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