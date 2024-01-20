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Глава офиса Зеленского в упрёке Западу назвал контрнаступление ВСУ успешным

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Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак упрекнул Запад в нехватке оружия и назвал контрнаступление ВСУ успешным.

«С учётом предоставленных возможностей (вооружения, полученного от западных союзников) контрнаступление прошло довольно успешно», — сказал он в интервью испанской газете Mundo.

Ранее лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что ситуация меняется в худшую для Киева сторону.

Министр обороны Украины Рустем Умеров признал, что украинская армия страдает от снарядного голода.

Как пишет обозреватель The Washington Post Джош Рогин, конгресс США вряд ли в ближайшие месяцы сможет прийти к согласию по выделению помощи Украине и принятию мер в иммиграционной политике.

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