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Умеров заявил, что ВСУ страдают от снарядного голода

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Украинская армия страдает от снарядного голода, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Умеров заявил, что ВСУ страдают от снарядного голода
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«Дефицит боеприпасов и снарядный голод — это очень актуальная проблема, с которой сейчас сталкиваются наши вооружённые силы», — сказал Умеров, выступая по видеосвязи на открытии конференции по созданию так называемой «артиллерийской коалиции» под руководством Франции и США.

Умеров попросил Запад помочь Киеву решить эту проблему.

Как стало известно ранее, Умеров отменил свой визит во Францию по причине «соображений безопасности».

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