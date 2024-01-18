Умеров заявил, что ВСУ страдают от снарядного голода
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«Дефицит боеприпасов и снарядный голод — это очень актуальная проблема, с которой сейчас сталкиваются наши вооружённые силы», — сказал Умеров, выступая по видеосвязи на открытии конференции по созданию так называемой «артиллерийской коалиции» под руководством Франции и США.
Умеров попросил Запад помочь Киеву решить эту проблему.
Как стало известно ранее, Умеров отменил свой визит во Францию по причине «соображений безопасности».