МИД: обвинения Армении в адрес российских миротворцев в Карабахе деструктивны
- РИА Новости
Таким образом Захарова прокомментировала заявление Еревана о том, что российские миротворцы якобы не защитили население Карабаха.
«Мы считаем их (заявления. — RT) деструктивными и, самое главное, не соответствующими действительности», — сказала дипломат в ходе брифинга.
Она добавила, что подобные высказывания армянской стороны нацелены на подтасовку фактов, а также на попытку снять с себя ответственность.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что формально российские миротворцы останутся в Карабахе до 2025 года. Он добавил, что этот вопрос будет решён в процессе переговоров.
5 октября 2023 года Путин напомнил о гибели российских миротворцев, которые в Нагорном Карабахе защищали армян. Он обратил внимание на то, что они оказывали жителям региона гуманитарную и медицинскую помощь и обеспечивали их выход.
Российский лидер также подчеркнул, что права российских миротворцев заключались только в одном — в наблюдении за соблюдением прекращения огня в регионе.
Вместе с этим Москва на протяжении 15 лет предлагала армянским коллегам пойти на компромисс по Карабаху, отметил Путин.