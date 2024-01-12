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МИД: обвинения Армении в адрес российских миротворцев в Карабахе деструктивны

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения Армении в адрес российских миротворцев в Карабахе являются деструктивными и не соответствуют действительности.
МИД: обвинения Армении в адрес российских миротворцев в Карабахе деструктивны
  • РИА Новости

Таким образом Захарова прокомментировала заявление Еревана о том, что российские миротворцы якобы не защитили население Карабаха.

«Мы считаем их (заявления. — RT) деструктивными и, самое главное, не соответствующими действительности», — сказала дипломат в ходе брифинга.

Она добавила, что подобные высказывания армянской стороны нацелены на подтасовку фактов, а также на попытку снять с себя ответственность.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что формально российские миротворцы останутся в Карабахе до 2025 года. Он добавил, что этот вопрос будет решён в процессе переговоров.

5 октября 2023 года Путин напомнил о гибели российских миротворцев, которые в Нагорном Карабахе защищали армян. Он обратил внимание на то, что они оказывали жителям региона гуманитарную и медицинскую помощь и обеспечивали их выход.

Российский лидер также подчеркнул, что права российских миротворцев заключались только в одном — в наблюдении за соблюдением прекращения огня в регионе.

Вместе с этим Москва на протяжении 15 лет предлагала армянским коллегам пойти на компромисс по Карабаху, отметил Путин.

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