Владимир Зеленский выступил против прекращения огня в зоне боевых действий.

Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с эстонским лидером Аларом Карисом.

По его мнению, прекращение огня не будет означать остановку конфликта и не приведёт к политическому диалогу с Россией.

«Эта пауза поможет только Российской Федерации», — цитирует его РБК.

По словам Зеленского, Россия «потом может переехать» Украину, если ей «дать два-три года».

Ранее Зеленский прибыл с визитом в Таллин.

Карис, в свою очередь, призвал позволить украинским войскам наносить удары по территории России западным оружием.

30 декабря ВСУ атаковали мирное население Белгорода двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям.

В результате удара погибли 25 человек. Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ терактом.