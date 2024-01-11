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Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ наносить удары по России оружием Запада

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Президент Эстонии Алар Карси призвал позволить украинским войскам наносить удары по территории России западным оружием.
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ наносить удары по России оружием Запада
  • AP

«Мы не можем помешать тому, чтобы уничтожать объекты на территории агрессора... И потому не должно быть никаких ограничений на те вооружения, которые передаются Украине», — сказал он на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, отрывок которой опубликовал украинский телеканал ТСН.

30 декабря ВСУ атаковали мирное население Белгорода двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. 

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям.

В результате удара погибли 25 человек. Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ терактом.

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