Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ наносить удары по России оружием Запада

Президент Эстонии Алар Карси призвал позволить украинским войскам наносить удары по территории России западным оружием.

«Мы не можем помешать тому, чтобы уничтожать объекты на территории агрессора... И потому не должно быть никаких ограничений на те вооружения, которые передаются Украине», — сказал он на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, отрывок которой опубликовал украинский телеканал ТСН.

30 декабря ВСУ атаковали мирное население Белгорода двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям.

В результате удара погибли 25 человек. Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ терактом.