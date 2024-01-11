Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ наносить удары по России оружием Запада
- AP
«Мы не можем помешать тому, чтобы уничтожать объекты на территории агрессора... И потому не должно быть никаких ограничений на те вооружения, которые передаются Украине», — сказал он на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, отрывок которой опубликовал украинский телеканал ТСН.
30 декабря ВСУ атаковали мирное население Белгорода двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям.
В результате удара погибли 25 человек. Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ терактом.