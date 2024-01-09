RT в Telegram
Подпишись

BI: Залужный в 2022 году планировал дерзкое наступление, чтобы изолировать Крым

Короткая ссылка
Главком ВСУ Валерий Залужный выступал за проведение масштабного контрнаступления в зоне СВО ещё в 2022 году, однако Соединённые Штаты были против этого, сообщает Business Insider со ссылкой на книгу Our Enemies Will Vanish, написанную журналистом The Wall Street Journal Ярославом Трофимовым.
BI: Залужный в 2022 году планировал дерзкое наступление, чтобы изолировать Крым
  • globallookpress.com
  • © Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency

«Валерий Залужный настаивал на дерзком и, по некоторым наблюдениям, рискованном контрнаступлении в 2022 году, которого так и не произошло», — пишет портал.

План заключался в том, чтобы прорваться через Запорожскую область к Азовскому морю «и перерезать так называемый «сухопутный мост», чтобы изолировать российские войска в Крыму».

«На тот момент Россия ещё не создала обширных минных полей и укреплений, которые помешали контрнаступлению там в 2023 году», — отмечается в статье.

При этом и такой подход по-прежнему считался сложной задачей и «рискованной игрой», так как прорыв должен был быть не только глубоким, но и достаточно обширным, «чтобы не дать русским контратаковать и угрожать флангам наступающих сил». На стадии планирования США уже выразили настороженность, так как Украина не продемонстрировала наступательного потенциала, а по той причине, что США контролировали большую часть военной помощи Украине, «споров было мало», пишет издание.

4 декабря The Washington Post опубликовала крупный материал о том, почему провалилось контрнаступление армии Украины. В частности, газета отметила, что во время планирования между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия по поводу стратегии, тактики и тайминга боевых действий.

При этом разведывательное сообщество США изначально понизило свои ожидания от контрнаступления, отметили журналисты.

Вместе с этим первые попытки украинских войск наступать в Запорожской области, начавшиеся в июне, были сорваны российскими вертолётами, беспилотниками и расчётами ПТРК, а для многих бойцов ВСУ это стало «их первым шоком» на поле боя. По данным газеты, одну из бригад украинской армии, которая была задействована в контрнаступлении, на 70% укомплектовали военнослужащими, никогда не вступавшими в бой прежде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить