BI: Залужный в 2022 году планировал дерзкое наступление, чтобы изолировать Крым

Главком ВСУ Валерий Залужный выступал за проведение масштабного контрнаступления в зоне СВО ещё в 2022 году, однако Соединённые Штаты были против этого, сообщает Business Insider со ссылкой на книгу Our Enemies Will Vanish, написанную журналистом The Wall Street Journal Ярославом Трофимовым.

«Валерий Залужный настаивал на дерзком и, по некоторым наблюдениям, рискованном контрнаступлении в 2022 году, которого так и не произошло», — пишет портал.

План заключался в том, чтобы прорваться через Запорожскую область к Азовскому морю «и перерезать так называемый «сухопутный мост», чтобы изолировать российские войска в Крыму».

«На тот момент Россия ещё не создала обширных минных полей и укреплений, которые помешали контрнаступлению там в 2023 году», — отмечается в статье.

При этом и такой подход по-прежнему считался сложной задачей и «рискованной игрой», так как прорыв должен был быть не только глубоким, но и достаточно обширным, «чтобы не дать русским контратаковать и угрожать флангам наступающих сил». На стадии планирования США уже выразили настороженность, так как Украина не продемонстрировала наступательного потенциала, а по той причине, что США контролировали большую часть военной помощи Украине, «споров было мало», пишет издание.

4 декабря The Washington Post опубликовала крупный материал о том, почему провалилось контрнаступление армии Украины. В частности, газета отметила, что во время планирования между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия по поводу стратегии, тактики и тайминга боевых действий.

При этом разведывательное сообщество США изначально понизило свои ожидания от контрнаступления, отметили журналисты.

Вместе с этим первые попытки украинских войск наступать в Запорожской области, начавшиеся в июне, были сорваны российскими вертолётами, беспилотниками и расчётами ПТРК, а для многих бойцов ВСУ это стало «их первым шоком» на поле боя. По данным газеты, одну из бригад украинской армии, которая была задействована в контрнаступлении, на 70% укомплектовали военнослужащими, никогда не вступавшими в бой прежде.