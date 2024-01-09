Глава Минэкономики Литвы назвала разговоры о закрытии русских школ ошибкой

Литовский министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте назвала разговоры о закрытии русских школ ошибкой.

«Говорить, что с завтрашнего дня мы закроем все школы, — ужасная ошибка, и делать этого не надо бы», — цитирует её РИА Новости.

Ранее министр образования Литвы Гинтаутас Якштас предложил постепенно отказаться от преподавания на русском языке в общеобразовательных школах.

Президент России Владимир Путин заявил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в странах Прибалтики.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил признать на законодательном уровне русофобию уголовно наказуемой на фоне решения Латвии о депортации более 1,2 тыс. россиян.