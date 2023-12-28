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Слуцкий призвал признать русофобию уголовно наказуемым деянием

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил признать на законодательном уровне русофобию уголовно наказуемой на фоне решения Латвии о депортации более 1,2 тыс. россиян.
Слуцкий призвал признать русофобию уголовно наказуемым деянием
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

«В сложившейся ситуации с дискриминацией русских в недружественных странах необходимо... признать, наконец, русофобию уголовно наказуемым деянием!.. Ответственность здесь должна быть суровой. Готовы предложить поправки в законодательство», — написал он в Telegram.

Кроме того, по словам Слуцкого, необходимо «провести ревизию» миграционного законодательства для того, чтобы упростить порядок возвращения в Россию семей, которых развал СССР застал в бывших советских республиках.

Ранее в Управлении по делам гражданства и миграции МВД Латвии заявили, что более 1 тыс. россиян подлежат выдворению из-за того, что вовремя не представили документы для получения вида на жительство (ВНЖ).

Российская сторона на случай депортации россиян из Латвии подготовит места для их размещения и проработает вопросы трудоустройства.

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