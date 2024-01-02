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Зеленский связал провал контрнаступления украинской армии с утечкой информации

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Владимир Зеленский в интервью The Economist связал провал контрнаступления украинской армии с утечкой информации.

«Утечки информации перед контрнаступлением прошлого лета помогли России подготовить свою оборону», — утверждает Зеленский.

По данным The Economist, Зеленский демонстрировал раздражённость и злость во время своего интервью и барабанил по столу пальцами. 

Кроме того, Зеленский заявил, что украинцы занялись внутренней политикой в ущерб контрнаступлению.

Ранее газета Financial Times писала, что слова главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на поле боя разозлили Владимира Зеленского.

В ноябре Залужный заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

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