Украинские средства ПВО не справятся со всеми ударами России этой зимой из-за недостаточного количества ракет-перехватчиков.

«Боеприпасы некоторых систем им придётся экономить ещё больше, чем в настоящий момент... Может получиться так, что им придётся не реагировать на некоторые цели, потому что у них недостаточно ракет-перехватчиков», — приводит The Telegraph слова военного аналитика Джимми Раштона.

В издании подчеркнули, что особое беспокойство вызывает возможная нехватка ракет — перехватчиков систем ПВО Patriot.

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский ранее констатировал, что ситуация для ВСУ на фронте сложная, воевать приходится в условиях нехватки оружия и людей.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко раскритиковал ситуацию в армии и на фронте, отметив нехватку боеприпасов и оружия.

Он отметил, что в украинской армии также наблюдается дефицит дронов, хотя на специальных складах их якобы «десятки тысяч».

По данным украинского телеканала ТСН, командиры ВСУ из Чернигова украли $1 млн на закупках генераторов.