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Порошенко раскритиковал ситуацию в ВСУ и на фронте в ходе выступления в Раде

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Экс-президент Украины Пётр Порошенко раскритиковал ситуацию в армии и на фронте, отметив нехватку боеприпасов и оружия.
Порошенко раскритиковал ситуацию в ВСУ и на фронте в ходе выступления в Раде
  • РИА Новости

Выступление политика опубликовал телеканал «Прямой».

«Сегодня утром я вернулся с фронта. И сказать, что там не хватает снарядов, — ничего не сказать. Это то, что говорят наши военные. Сказать, что не хватает систем противовоздушной обороны, — ничего не сказать», — заявил Порошенко.

Он добавил, что в украинской армии также наблюдается дефицит дронов, хотя на специальных складах их якобы «десятки тысяч».

«Это преступление, за которое нужно наказывать», — подчеркнул политик.

Ранее генерал-майор ВС Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что хищение миллиардов гривен из военного бюджета Украины значительно повлияет на качество бойцов ВСУ.

По данным украинского телеканала ТСН, командиры ВСУ из Чернигова украли $1 млн на закупках генераторов.

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