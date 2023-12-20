Экс-президент Украины Пётр Порошенко раскритиковал ситуацию в армии и на фронте, отметив нехватку боеприпасов и оружия.

Выступление политика опубликовал телеканал «Прямой».

«Сегодня утром я вернулся с фронта. И сказать, что там не хватает снарядов, — ничего не сказать. Это то, что говорят наши военные. Сказать, что не хватает систем противовоздушной обороны, — ничего не сказать», — заявил Порошенко.

Он добавил, что в украинской армии также наблюдается дефицит дронов, хотя на специальных складах их якобы «десятки тысяч».

«Это преступление, за которое нужно наказывать», — подчеркнул политик.

Ранее генерал-майор ВС Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что хищение миллиардов гривен из военного бюджета Украины значительно повлияет на качество бойцов ВСУ.

По данным украинского телеканала ТСН, командиры ВСУ из Чернигова украли $1 млн на закупках генераторов.