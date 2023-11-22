RT в Telegram
Подпишись

ТСН: командиры ВСУ из Чернигова украли $1 млн на закупках генераторов

Короткая ссылка
Командиры черниговской части Вооружённых сил Украины украли $1 млн на закупках генераторов для армии, информирует телеканал ТСН.
ТСН: командиры ВСУ из Чернигова украли $1 млн на закупках генераторов
  • Gettyimages.ru

«Комиссия по аудиту при Минобороны Украины разоблачила командование одной из черниговских воинских частей на колоссальных расходах из бюджета», — говорится в публикации. 

По данным телеканала, командование украло 38 млн гривен (около $1 млн) через наценки на генераторы, которые приобретались для армии.

Отмечается, что военные заключали с поставщиками дополнительные соглашения, которые меняли конечную стоимость оборудования.

Ранее генерал-майор ВС Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что хищение миллиардов гривен из военного бюджета Украины значительно повлияет на качество бойцов ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить