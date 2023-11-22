ТСН: командиры ВСУ из Чернигова украли $1 млн на закупках генераторов

Командиры черниговской части Вооружённых сил Украины украли $1 млн на закупках генераторов для армии, информирует телеканал ТСН.

«Комиссия по аудиту при Минобороны Украины разоблачила командование одной из черниговских воинских частей на колоссальных расходах из бюджета», — говорится в публикации.

По данным телеканала, командование украло 38 млн гривен (около $1 млн) через наценки на генераторы, которые приобретались для армии.

Отмечается, что военные заключали с поставщиками дополнительные соглашения, которые меняли конечную стоимость оборудования.

Ранее генерал-майор ВС Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что хищение миллиардов гривен из военного бюджета Украины значительно повлияет на качество бойцов ВСУ.