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Генерал Кривонос: коррупция на Украине угрожает качеству ВС Украины

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Хищение миллиардов гривен из военного бюджета Украины значительно повлияет на качество бойцов ВСУ.
Генерал Кривонос: коррупция на Украине угрожает качеству ВС Украины
  • AP

Об этом заявил генерал-майор ВС Украины в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала «Прямой».

По его словам, в определённое время кто-то не получил ботинки, тёплое белье, перчатки, шапку, и это ухудшит качество украинских войск.

Кривонос отметил, что в результате нехватки средств в бюджете не все военнослужащие ВСУ смогут получить необходимую для зимних боевых действий экипировку, что приведёт к ухудшению их боеспособности на фронте.

Как заявил ранее украинский политик Сергей Гайдай, чиновники на Украине полагают, что конфликт с Россией окончен и разворовывают бюджет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, по имеющимся сведениям, украинские чиновники присвоили от 20% до 36% финансовой помощи, которую предоставил Запад для Киева.

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