Политик Гайдай: власти Украины разворовывают бюджет, считая конфликт законченным

Чиновники на Украине полагают, что конфликт с Россией окончен и разворовывают бюджет, заявил украинский политик Сергей Гайдай.

«Для них война закончилась. Они гуляют свадьбы на миллионы долларов, с тортами до неба, покупают дорогие иномарки, прозябают в ресторанах в Киеве», — сказал Гайдай в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

По его словам, чиновники увеличивают себе содержание в новом государственном бюджете.

Он отметил, что неэффективное государство с небольшим количеством ресурсов не может победить.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с коррупцией в стране не нужно бороться.