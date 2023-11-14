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Глава СНБО Данилов заявил, что с коррупцией на Украине не нужно бороться

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С коррупцией на Украине не нужно бороться, поскольку победить её можно, только если чиновников заменят на автоматические системы. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
Глава СНБО Данилов заявил, что с коррупцией на Украине не нужно бороться
  • Gettyimages.ru
  • © Joel Carillet

В интервью на YouTube-канале «Фабрика новостей» он отметил, что правила и системы на Украине должны быть такими, чтобы сделать коррупцию невозможной «от слова совсем».

«Это системы, которые работают без вмешательства чиновников, без вмешательства людей, которые за деньги принимают те или иные решения. Это так называемые автоматизированные системы», — объяснил Данилов.

По его словам, коррупции в стране способствует законодательство, в котором насчитывается свыше 600 тыс. нормативно-правовых актов, а это даёт людям выбирать понравившееся решение.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что считает, что в высшем руководстве Украины нет коррупции.

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