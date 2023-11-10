Ермак считает, что в высшем руководстве Украины нет коррупции

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заверил, что высшее руководство Украины не является коррумпированным.

Такое заявление он сделал в беседе с ведущей украинского телеканала «1+1» Натальей Мосейчук.

По его словам, никто из западных союзников не ведёт подобных разговоров об украинских властях.

«Ни я, ни Владимир Зеленский не являемся людьми коррумпированными. Поэтому никогда таких разговоров не велось. Нет человека, который сказал бы, что у нас коррумпированный президент», — сказал Ермак.

Он считает, что утверждения о коррумпированности Украины — это «российский нарратив». Однако глава офиса признал, что коррупция в стране есть, но с ней борются правоохранительные органы.

Ранее украинское Национальное агентство по противодействию коррупции сообщило, что у руководителей военкоматов нашли $7 млн необоснованных активов.