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Здание школы получило повреждения в Белгородской области при обстреле ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях здания школы в регионе при обстреле ВСУ.
Здание школы получило повреждения в Белгородской области при обстреле ВСУ
  • РИА Новости

«Под обстрел ВСУ попал посёлок Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет», — сообщил он.

По словам Гладкова, повреждения получили частный дом и школа. В учебном учреждении взрывной волной выбило окна, фасад здания посечён осколками.

30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям в связи с обстрелом Белгорода украинской армией.

Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.

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