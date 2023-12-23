Начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады украинских вооружённых сил Василий Самовар выразил мнение, что конфликт России и Украины завершится проведением переговоров.

«Я считаю, что этот конфликт закончится, и как любой конфликт в мире, переговорами», — цитирует его украинское издание «СТРАНА.ua».

Кроме того, Самовар добавил, что следующий год будет намного тяжелее, чем прошедшие два года конфликта.

Ранее российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны двое, как в танго, а Украина и её западные кураторы танцуют брейк-данс.

Также Лавров заявил, что Россия до сих пор не видит сигналов Киева и его «хозяев» о готовности к политическому урегулированию.