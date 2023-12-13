RT в Telegram
Подпишись

Премьер Молдавии считает угрозой нацбезопасности решение суда в пользу оппозиции

Короткая ссылка
Молдавский премьер-министр Дорин Речан считает, что решение Апелляционной палаты Кишинёва в пользу оппозиционной партии «Шанс» стало «посягательством на национальную безопасность» республики.
Премьер Молдавии считает угрозой нацбезопасности решение суда в пользу оппозиции
  • AFP
  • © Daniel MIHAILESCU

12 декабря Апелляционная палата отменила решение правительственной комиссии по ЧС, которая сняла представителей «Шанса» с региональных выборов.

«Мы будем всячески пресекать попытки посягательства на национальную безопасность», — утверждал Речан во время заседания правительства Молдавии; его слова приводит РИА Новости.

Третьего ноября правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии отстранила кандидатов от оппозиционной партии «Шанс» от участия во всеобщих выборах в местные органы власти. Это решение было принято за два дня до выборов. После этого оппозиционеры обратились в суд с 35 исками.

12 декабря Апелляционная палата Кишинёва вынесла постановление об отмене решения комиссии по ЧС, которым кандидаты от «Шанса» были сняты с выборов. Этот вердикт вызвал резкую критику со стороны правящей партии. Так, Дорин Речан выступил с заявлением, что оппозиционная партия является «криминальной группировкой». Он публично назвал имена изучавших апелляцию судей и призвал запомнить их.

Лидер оппозиционной партии Алексей Лунгу, в свою очередь, заявил, что судьи своим решением подтвердили, что проведение местных выборов без участия в них «Шанса» сделало избирательный процесс нелегитимным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить