Премьер Молдавии считает угрозой нацбезопасности решение суда в пользу оппозиции

Молдавский премьер-министр Дорин Речан считает, что решение Апелляционной палаты Кишинёва в пользу оппозиционной партии «Шанс» стало «посягательством на национальную безопасность» республики.

12 декабря Апелляционная палата отменила решение правительственной комиссии по ЧС, которая сняла представителей «Шанса» с региональных выборов.

«Мы будем всячески пресекать попытки посягательства на национальную безопасность», — утверждал Речан во время заседания правительства Молдавии; его слова приводит РИА Новости.

Третьего ноября правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии отстранила кандидатов от оппозиционной партии «Шанс» от участия во всеобщих выборах в местные органы власти. Это решение было принято за два дня до выборов. После этого оппозиционеры обратились в суд с 35 исками.

12 декабря Апелляционная палата Кишинёва вынесла постановление об отмене решения комиссии по ЧС, которым кандидаты от «Шанса» были сняты с выборов. Этот вердикт вызвал резкую критику со стороны правящей партии. Так, Дорин Речан выступил с заявлением, что оппозиционная партия является «криминальной группировкой». Он публично назвал имена изучавших апелляцию судей и призвал запомнить их.

Лидер оппозиционной партии Алексей Лунгу, в свою очередь, заявил, что судьи своим решением подтвердили, что проведение местных выборов без участия в них «Шанса» сделало избирательный процесс нелегитимным.